İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık
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İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık
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Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olduğu konferans nedeniyle başlayan protestolar Boğaziçi Üniversitesi'nden Galatasaray Üniversitesi'ne sıçradı. Prof. Dr. İlber Ortaylı "Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum" sözleriyle öğrencileri sakinleştirmeye çalışırken öğrenciler ise Ortaylı'ya, "Pedofiliyi savunan hoca mı olur?" diyerek tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansa Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katılması okulu deyim yerindeyse karıştırmıştı.

PROTESTOLARDA 6 ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Çok sayıda öğrenci Yıldız'ın eski açıklamaları üzerinden protesto gösterileri düzenlerken polislerle yaşanan arbede sırasında gözaltına alınan 97 öğrenciden 6'sı tutuklanmıştı.

ORTAYLI İLE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gerginlik Galatasaray Üniversitesi'ne de sıçradı. Protestolara destek veren öğrenciler ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile karşı karşıya geldi.

"SUS BAKALIM, BENİ DİNLE"

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Ortaylı'nın bir öğrenciye, "Sus, bakalım. Önce beni dinle. Türkçeni anlamıyorum" dediği duyuldu.

"BU PROTESTOYU BİTİRİN ARTIK"

Ortaylı, konuşmasının devamında, "Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum" diyerek öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Öğrenciler ise Ortaylı'ya, "Pedofiliyi savunan hoca mı olur?" diyerek tepki gösterdi. Olayla ilgili üniversite yönetimlerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Sedat Macit: sadece sex ve içkiyi bilirler dediğin o gençler 6 yaşındaki bebeleri sex malzemesi olarak gören o.e larını protesto ediyorlar

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

“Hassas bir dönemden geçiyoruz, bu müessesenin yaşamasını istiyorum, ölçülü olun” diyor hoca. Yani Türkçesi: öyle zalim bir yönetim var ki, üniversite tarih eğitim öğretim demezler kapatırlar okulu, bu yüzden çok abartmayın.

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