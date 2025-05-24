İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır
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İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır
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Mehmet Emin Kutluay Hoca, vaazında helal kazanca vurgu yaparak ticarette dürüstlüğün şart olduğunu ifade etti. Vatandaşı yanıltan tamirciler üzerinden örnek veren Kutluay, "Bir usta 'ben de çıkma parça var' diyorsa o hırsızdır. Ya iyiyse neden söktün? Hurdaya koydun, sahibine masraf yaptırdın. Hemen etrafını parlat, başkasına sat. Haram bu, helal değil" ifadelerini kullandı.

İlahiyatçı Mehmet Emin Kutluay, verdiği vaazda helal-haram duyarlılığına dikkat çekerek esnaf ve vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle tamir ve ticaret alanındaki ahlaki kayıplara vurgu yapan Kutluay, toplumsal dürüstlük çağrısında bulundu.

"ARABANIZI SANAYİYE GÖTÜRMEYE KORKUYORSUNUZ"

Vaazında otomobil sanayisinden örnek veren Kutluay, bazı tamircilerin gereksiz parça değişimi önererek vatandaşı yanıltabildiğini belirtti. "Sanayiye arabanızı götürmeye korkuyorsunuz" diyen Kutluay, "Egzozdan hafif bir ses geliyor, usta diyor ki motoru indireceğiz. Motorla egzozun ne alakası var?" sözleriyle sık karşılaşılan bir duruma dikkat çekti.

"HARAM BU, HELAL DEĞİL"

Kutluay, hurdaya çıkan parçaların "iyi" olduğu iddiasıyla tekrar satılmasını da eleştirerek, "Bir parça ölmüş, tamirci diyor ki 'Bende iyi bir çıkma parça var'. Hiçbir usta bana kızmasın. Bir usta 'ben de çıkma parça var' diyorsa o hırsızdır. Ya iyiyse neden söktün? Hurdaya koydun, sahibine masraf yaptırdın. Hemen etrafını parlat, başkasına sat. Haram bu, helal değil" ifadelerini kullandı.

"BİZ BİRBİRİMİZİ KANDIRMAYA DEVAM ETTİKÇE..."

Toplumda güvenin azalmasına neden olan bu tür uygulamaların hem birey hem de toplum için zararlı olduğunu belirten Mehmet Emin Kutluay Hoca, "Biz birbirimizi kandırmaya devam ettikçe iflah olmayız," sözleriyle helal kazancın önemini vurguladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarıbesirbesenk:

Hoca gibi hoca budur işte. Adam doğru söylüyor. Rabbim böyle hocaların sayısını arttırsın inşallah…

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

usta parası parça parasını geçti zanaat güzel şey ama onu kötüye kullanma kula hakkına tecavüzdür

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıVatandaş:

iyileri tenzih ederim de eline tornavidayı alan usta olmuş sanayide

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıPoyraz:

Helal olsun işte bu

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıScorpion:

Saçma sapan bir düşünce (kendi düşüncesi çünkü) perte ayrılan fakat birçok parçası sağlam kalan araçlardan sökülmüş olabilir. Hüsni zan haramdır hocam.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme47
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