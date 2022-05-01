Ramazan bitti, şimdi bayram heyecanı yaşanıyor! İşte il il bayram namazı saatleri - Haberler

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Ramazan bitti, şimdi bayram heyecanı yaşanıyor! İşte il il bayram namazı saatleri

AA - Fırat Taşdemir - Yaşam
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Ramazan bitti, şimdi bayram heyecanı yaşanıyor! İşte il il bayram namazı saatleri

Ramazan ayının bitmesiyle vatandaşlar bulundukları şehrin bayram namazı saatlerini merak etmeye başladı. Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.20, İstanbul'da 06.34, İzmir'de 06.45, Çanakkale'de 06.46, Iğdır'da 05.35'te kılınacak. İşte il il bayram saatleri.

Ramazan ayının bitmesiyle birlikte 2 Mayıs sabahı tüm Türkiye'de bayram heyecanı yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı ise 81 ilin bayram namazı saatlerini yayınladı.

İŞTE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.14, Adıyaman: 06.02, Afyonkarahisar: 06.31, Ağrı: 05.40, Aksaray: 06.18, Amasya: 06.07, Ankara: 06.20, Antalya: 06.33, Ardahan: 05.39, Artvin: 05.42, Aydın: 06.43, Balıkesir: 06.40, Bartın: 06.20, Batman: 05.50, Bayburt: 05.50, Bilecik: 06.31, Bingöl: 05.51, Bitlis: 05.45, Bolu: 06.24, Burdur: 06.34, Bursa: 06.35, Çanakkale: 06.46, Çankırı: 06.16, Çorum: 06.11, Denizli: 06.38, Diyarbakır: 05.54, Düzce: 06.26, Edirne: 06.43, Elazığ: 05.57, Erzincan: 05.54, Erzurum: 05.46, Eskişehir: 06.30, Gaziantep: 06.06, Giresun: 05.56, Gümüşhane: 05.53, Hakkari: 05.40, Hatay: 06.12, Iğdır: 05.35, Isparta: 06.32, İstanbul: 06.34, İzmir: 06.45, Kahramanmaraş: 06.07, Karabük: 06.19, Karaman: 06.23, Kars: 05.38, Kastamonu: 06.14, Kayseri: 06.11, Kilis: 06.08, Kırıkkale: 06.18, Kırklareli: 06.40, Kırşehir: 06.16, Kocaeli: 06.31, Konya: 06.25, Kütahya: 06.32, Malatya: 06.01, Manisa: 06.44, Mardin: 05.52, Mersin: 06.17, Muğla: 06.42, Muş: 05.47, Nevşehir: 06.15, Niğde: 06.16, Ordu: 05.58, Osmaniye: 06.11, Rize: 05.48, Sakarya: 06.29, Samsun: 06.04, Siirt: 05.47, Sinop: 06.08, Sivas: 06.04, Şanlıurfa: 06.00, Şırnak: 05.45, Tekirdağ: 06.40, Tokat: 06.05, Trabzon: 05.51, Tunceli: 05.55, Uşak: 06.36, Van: 05.40, Yalova: 06.33, Yozgat: 06.12, Zonguldak: 06.22."

YURT DIŞI

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.24, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.15, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.12, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.12'de eda edilecek.

AA / Fırat Taşdemir - Yaşam

Çanakkale, İstanbul, Ankara, Bayram, Yaşam, Güncel, Haberler

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