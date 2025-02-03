İkinci el araba aldı, satmak isterken hayatının şokunu yaşadı

Aksaray'da aracını satmak isteyen bir sürücü, satış işleminden önce hayatının şokunu yaşadı. 63 binde olduğunu düşündüğü aracının aslında 638 binde olduğu anlaşıldı.

EKSPERTİZ ŞAŞKIN: ŞOK İÇERİSİNDEYİM

Kilometre göstergesinde birler basamağına bant çekip 638 bin kilometrelik aracın 63 bin gösterildiği dolandırıcılık yöntemi ekspertiz Sami Tarcanlar'ı bile şaşırttı. "Ben şok içerisindeyim, hala da şoktayım" diyen Tarcanlar, "Ben bile bu arabaya bakışta 600 bin demem, diyemem çünkü çok temiz duruyor araba. Arkadaşlar çakallığı size göstermek istiyorum. Kim yaptı ise ekrandaki birler basamağına bant çekip siyaha boyamış. Adam bununla uğraşmış. Yani araba 638 binken 63 bin oluyor. Yani sondaki birler basamağını silmiş. Aracın birler basamağının normalde atması lazım, 1 km, 2 km, 3 km, 9'dan sonra atması lazım, atmıyor" ifadeleri kullandı.