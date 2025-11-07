Haberler

İki Dünya Bir Dilek filmi ne zaman yayınlanacak? İki Dünya Bir Dilek filminin yayın tarihi belli oldu mu, konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

İki Dünya Bir Dilek filmi ne zaman yayınlanacak? İki Dünya Bir Dilek filminin yayın tarihi belli oldu mu, konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hande Erçel ve Metin Akdülger'in başrollerini paylaştığı İki Dünya Bir Dilek filmi, romantik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla merak konusu oldu. Yayın tarihi netleşen yapım, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Peki, İki Dünya Bir Dilek filmi ne zaman yayınlanacak? İki Dünya Bir Dilek filminin yayın tarihi belli oldu mu, konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Hande Erçel ve Metin Akdülger'i bir araya getiren İki Dünya Bir Dilek filmi, duygusal senaryosu ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini şimdiden çekmeyi başardı. Yayın tarihi belli olan yapım, hem romantizmi hem de kaderin iki insanı yıllar sonra yeniden bir araya getirme hikayesini konu alıyor. İşte İki Dünya Bir Dilek filminin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosuna dair merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Uzun süredir merakla beklenen İki Dünya Bir Dilek filmi, 25 Kasım 2025'te izleyiciyle buluşacak. Prime Video'nun yerli yapımlar arasındaki en iddialı projelerinden biri olarak tanıtılan film, romantizmi ve duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. Platform, filmi "yılın en etkileyici aşk hikayesi" olarak duyurdu.

İki Dünya Bir Dilek filmi ne zaman yayınlanacak? İki Dünya Bir Dilek filminin yayın tarihi belli oldu mu, konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İki Dünya Bir Dilek, çocuklukta kesişen iki kaderin yıllar sonra yeniden buluşmasını konu alıyor.

Filmde, Hande Erçel avukat Bilge karakterine, Metin Akdülger ise arkeolog Can'a hayat veriyor. Hikaye, 1998 yılbaşı gecesinde sağlık sorunları nedeniyle aynı hastanede tanışan iki çocuğun, yıllar sonra yeniden bir araya gelmesiyle başlıyor.

Geçmişin izleriyle bugünün gerçekleri arasında sıkışan Bilge ve Can, hem kendileriyle hem de birbirlerine duydukları hislerle yüzleşmek zorunda kalıyor. Aşk, zaman ve kader üçgeninde ilerleyen film, seyircisini nostaljik ama umut dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİ NEREDE YAYINLANACAK?

Film, Amazon Prime Video platformunda izlenebilecek. Dijital platformun yerli yapım yatırımları arasında öne çıkan İki Dünya Bir Dilek, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da yayınlanarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

İki Dünya Bir Dilek filmi ne zaman yayınlanacak? İki Dünya Bir Dilek filminin yayın tarihi belli oldu mu, konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin başrollerinde Hande Erçel ve Metin Akdülger yer alıyor. Onlara usta ve genç oyunculardan oluşan güçlü bir ekip eşlik ediyor:

  • Hüseyin Avni Danyal
  • İdil Fırat
  • Didem İnselel
  • Serkan Tınmaz
  • Nazlıcan Demir
  • Eylül Su Sapan
  • Rami Narin
  • Erdal Bilingen
  • İpek Erdem

Elçin Muslu'nun senaryosunu yazdığı, Ketche'nin yönetmenliğini üstlendiği film, etkileyici hikayesi, duygusal tonu ve görsel anlatımıyla romantik dram türünde fark yaratmaya hazırlanıyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bengü'nün yeni hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy detayı dikkat çekti

Bengü'nün hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy itirafı dikkat çekti
Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi

Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi
Ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftin cansız bedenleri 2 gün sonra bulundu

2 gün önce ormana giden yaşlı çift korkunç halde bulundu
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Bengü'nün yeni hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy detayı dikkat çekti

Bengü'nün hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy itirafı dikkat çekti
Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Pişmanlık yaşayan Efecan Dianzenza eski eşine şarkı yaptı

Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Eski eşine şarkı yazdı
Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti

Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti
Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye'yi bakın neyle suçladı

Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye'yi bakın neyle suçladı
20 gündür hastanedeydi! Sibil Çetinkaya sevindiren haberi duyurdu

20 gündür hastane odasındaydı! Kritik süreçle ilgili yeni bilgi
Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı

Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı
Trump'ın basın toplantısında korku dolu anlar! İlk müdahaleyi Mehmet Öz yaptı

Basın toplantısında korku dolu anlar! Trump'ın tepkisi gündem oldu
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Ozan Elektronik Para'ya bir operasyon daha! 11 kişi gözaltına alındı, tüm varlıklarına el konuldu

Kayyum atanan dev şirkete ikinci dalga operasyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.