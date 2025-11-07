İki Dünya Bir Dilek filmi ne zaman yayınlanacak? İki Dünya Bir Dilek filminin yayın tarihi belli oldu mu, konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Hande Erçel ve Metin Akdülger'i bir araya getiren İki Dünya Bir Dilek filmi, duygusal senaryosu ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini şimdiden çekmeyi başardı. Yayın tarihi belli olan yapım, hem romantizmi hem de kaderin iki insanı yıllar sonra yeniden bir araya getirme hikayesini konu alıyor. İşte İki Dünya Bir Dilek filminin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosuna dair merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Uzun süredir merakla beklenen İki Dünya Bir Dilek filmi, 25 Kasım 2025'te izleyiciyle buluşacak. Prime Video'nun yerli yapımlar arasındaki en iddialı projelerinden biri olarak tanıtılan film, romantizmi ve duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. Platform, filmi "yılın en etkileyici aşk hikayesi" olarak duyurdu.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İki Dünya Bir Dilek, çocuklukta kesişen iki kaderin yıllar sonra yeniden buluşmasını konu alıyor.

Filmde, Hande Erçel avukat Bilge karakterine, Metin Akdülger ise arkeolog Can'a hayat veriyor. Hikaye, 1998 yılbaşı gecesinde sağlık sorunları nedeniyle aynı hastanede tanışan iki çocuğun, yıllar sonra yeniden bir araya gelmesiyle başlıyor.

Geçmişin izleriyle bugünün gerçekleri arasında sıkışan Bilge ve Can, hem kendileriyle hem de birbirlerine duydukları hislerle yüzleşmek zorunda kalıyor. Aşk, zaman ve kader üçgeninde ilerleyen film, seyircisini nostaljik ama umut dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİ NEREDE YAYINLANACAK?

Film, Amazon Prime Video platformunda izlenebilecek. Dijital platformun yerli yapım yatırımları arasında öne çıkan İki Dünya Bir Dilek, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da yayınlanarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin başrollerinde Hande Erçel ve Metin Akdülger yer alıyor. Onlara usta ve genç oyunculardan oluşan güçlü bir ekip eşlik ediyor:

Hüseyin Avni Danyal

İdil Fırat

Didem İnselel

Serkan Tınmaz

Nazlıcan Demir

Eylül Su Sapan

Rami Narin

Erdal Bilingen

İpek Erdem

Elçin Muslu'nun senaryosunu yazdığı, Ketche'nin yönetmenliğini üstlendiği film, etkileyici hikayesi, duygusal tonu ve görsel anlatımıyla romantik dram türünde fark yaratmaya hazırlanıyor.