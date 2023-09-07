İğneada sel felaketinde kaybolan Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedeni bulundu
Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde yaşanan selde kaybolan Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedeni bulundu. Sel felaketinde ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
ARANAN ŞİMŞEK ÖLÜ BULUNDU
Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde yaşanan selde kayıp olarak aranan Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı. Bungalovların yakınındaki ağaçların arasında bulunan Şimşek'in cenazesi ile sel felaketinde ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Öte yandan arama çalışmalarının sona erdiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam