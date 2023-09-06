İğneada'da Sel Felaketinin Ardından Soruşturma Başlatıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde meydana gelen sel felaketinin ardından soruşturma başlatıldı. Bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa eden işletme sahibi hakkında gözaltı kararı verildi.

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GÖZALTI KARARI VERİLDİ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 kişinin öldüğü, kayıp 1 kişinin arandığı sel felaketinin ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, "Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi Sisli Vadi'de bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımızın vefat etmesi hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.