İğneada'da Sel Felaketinde 1 Kişi Kurtarıldı, 2 Kişi Sağ Olarak Kurtarıldı

KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneda beldesinde meydana gelen sel felaketinde çiftliği sular altında kalan ve canını kurtarmak için ormanlık alana kaçan Fuat Ateş(38), ağaçlar arasında mahsur kalan ve vücudunda kırıklar olan 1 kişi kurtardı, 2 kişinin de sağ olarak kurtarılmasını sağladı. Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, dün sabah saatlerinden itibaren 'kuvvetli yağış' etkili oldu. Yağışla birlikte dereler taştı, seller meydana geldi. Longoz Ormanları'nda ise turistik bölgeye kurulan bungalov evlerin bulunduğu bölgede sel meydana geldi. Selde ormandaki ağaçlar devrilip sürüklendi, bungalov evlerin bir kısmı sular altında kalıp zarar gördü. Dün sabahtan itibaren bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı çalışmalarda kayıp 6 kişiden 5'ninin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 1 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.

1 KİŞİYİ KURTARDI, 2 KİŞİNİN KURTARILMASINI SAĞLADI

Selin yaşandığı Longoz Ormanları'nın Sisli Vadi mevkisinde çiftlikte eşi Pınar Ateş ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Fuat Ateş, selde 5 dönüm arazi üzerine kurulan çiftliğinin büyük zarar gördüğünü, 50 hayvanının da akıbetini bilmediğini söyledi. Selde ağaçlar arasında mahsur kalan ve vücudunda kırıklar olan 1 kişiyi kendisi kurtaran, 2 kişinin yerlerini söylemesiyle kurtarılmasını sağlayan Fuat Ateş, Dün sabah saatlerinden itibaren çiftlikte suyun yükseldiğini ve kendi imkanları ile suları boşaltmaya çalıştıklarını anlatan Fuat Ateş, Sular iyice yükselmeye başlayınca ormana kaçtık, kendimizi kurtardık. Şöyle tepeye ormana çıktığımızda ağaçların orada bir vatandaşı gördük, ağaçların kenarında bir şekilde onu oradan kurtardık her yeri kırıktı. Karşı taraftan bir ses geldi ben hayvan sesi zannettim. Dedim benim hayvanlar her halde ağaçlara sıkıştı. Çok acı bir feryat su buradan gidiyor onu oradan almaş şansımız yoktu. Diğer vatandaşı su kenara vurunca onu oradan aldık. Kendi traktörümü sağlık görevlilerine teslim ettim. Yollar dehşet bir şekilde ağaçlar devrilmiş olabildiğince ormanın içlerinden gittik. Sonra saat 2 gibi gibi geldik sesi duyduğumuz yeri arama yapan dalgıçlara söyledik. 'Biz buradan bir ses duyduk, buraya da bir bakın' dedik. Sağ olsun onlarda bizi dinleyip gidip oraya baktılar 2 kişiyi canlı olarak çıkardılar, biri çocuk diğeri büyük biri. İki de vefat eden vatandaşımız çıktı dedi.

'ANİDEN YÜKSELDİ, BİRDEN GELDİ'

Ekiplerin selde mahsur kalanları kurtarmasıyla kendi acılarını unuttuğunu söyleyen Fuat Ateş, Biz onları görünce acımızı unuttuk. Yani bizim ki acı değil, mal her şekilde olur gelir çünkü biz bunları iki elle yaptık. Şimdi hanım ile birlikte 4 el olduk daha da iyi yaparız her belki. Cana gelmesin vatandaşlarımız orada vefat etti çok büyük seldi. Suyun yükseldiğini gördüm ben müdahale bile edemedim. Aniden yükseldi, birden geldi. Su şu ormanın setiyle birlikte gitti. Benim burası dere yatağından 2 metre yüksek burası 6 metre yüksekliğimde buradan yaklaşık 500 yüz metre genişliğinde su aktı buradan. Kendi çapımızda mücadele yaptık diye konuştuk.

'DERE YATAĞINDAN ÇIKMIYORDU'

Fuat Ateş'in eşi Pınar Ateş, dün sabah eşinin hayvanlar için çiftliğe gittiğini belirterek, Beni aradı her şey gitti dedi, hayvanlar yok. Samanlarımız var 2 bin 3 bin civarında kendimizi çevireceğimiz düzenimiz vardı. İlk aradığında çok üzüldüm, emeklerimize çok üzüldüm. 38 yaşındayız çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ama can kayıplarımızı duyunca eşim bana insan kurtardığını ve kızın sayıkladığını söyledi. Benim de kızım, oğlum var. Biz buraya aile geliyoruz, bizde bu selde bizde olabilirdik ona şükrediyorum, onları Rabbim bize bağışladı. Kurtulan kız çocuğumuz, çok istiyorum onu görmek. O acı hissedebiliyoruz.

Kaybımız büyük ama kaybımızı görmüyoruz can kayıplarını duyunca üzüntümüz onlar için. Büyük sel yaşadık, ilk defa yaşadık. Yağış oluyordu ama dere yatağından çıkmıyordu. Bütün burada çalışan ekiplerden Allah razı olsun. Devletimiz burada, herkes burada, Allah herkesten razı olsun dedi.