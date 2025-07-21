Iğdır'da Sıcak Hava Çocukları Su Eğlencesiyle Serinletti

Iğdır'da Sıcak Hava Çocukları Su Eğlencesiyle Serinletti
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Iğdır'da sıcaklıkların 37 dereceyi aşmasıyla birlikte çocuklar, belediyeye ait sulama aracından akan suyun altında serinlerken, bir köpek de hortumdan akan suyla oynadı. Bu eğlenceli anlar sosyal medyada paylaşıldı.

IĞDIR'da sıcaklıkların 37 dereceyi aşmasıyla sıcaktan bunalan çocuklar, belediyeye ait sulama aracından sıkılan suyun altına girerken, bir köpek de hortumdan akan suyla dakikalarca oynadı.

Sıcaklığın 37 dereceyi aştığı kentte, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda belediyeye ait sulama aracı ile park ve bahçeler sulandı. Sıcak havadan bunalan çocuklar tazyikli suyun altına girdi. Parkta vakit geçiren çocuklar, suyla oynayıp serinledi. Öte yandan, bir köpek de parkta hortumdan akan suyla dakikalarca oynadı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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