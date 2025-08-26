'İBB borsası' soruşturmasında Mücahit Birinci için yurt dışına çıkış yasağı talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde bir görüşme gerçekleştirdiği iddialarının araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınmıştı.

SÜPHELİ SIFATI İLE İFADESİ ALINDI

Söz konusu iddialar için, Adalet Bakanlığı'ndan Başsavcılığa soruşturma izni verildi. Bu kapsamda, iddialara ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Birinci'nin 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifadesi alındı.

SAVCILIK ADLİ KONRTOL VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İSTEDİ

Savcılık tarafından ifadesi alınan Avukat Mücahit Birinci karakola giderek imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilerek Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ÖZEL BELGE PAYLAŞMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Ağustos Perşembe günü partisinin Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, AKP'li avukat Mücahit Birinci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda tutuklanan Murat Kapki ile 31 Temmuz 2025 günü görüştüğünü, Birinci'nin Kapki'ye "1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, 'Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin' dediğini" aktarmıştı.Özel ayrıca Kapki'nin, Birinci'den şikayetçi olduğu belgeyi de paylaşmıştı.

Aynı gün, Birinci hakkında soruşturma başlatılmıştı.AK Parti de 17 Ağustos Pazar günü Birinci'yi kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, Birinci partiden istifa ettiğini duyurmuştu.19 Ağustos Salı günü de Adalet Bakanlığı Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni vermişti.