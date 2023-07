Huzurevi Sakini Necmiye Denktaş, Muharrem Ayında Aşure Dağıttı

Kaldığı huzurevinde aşure yapıp, huzurevi sakinlerine dağıttı

ANKARA Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 69 yaşındaki Necmiye Denktaş, Muharrem ayının 10'uncu günü nedeniyle aşure yaparak huzurevi sakinlerine dağıttı.

Ankara'da 2019 yılından beri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Necmiye Denktaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayının 10'uncu günü nedeniyle aşure yaptı. Denktaş, yaptığı aşureyi 319 huzurevi sakinine dağıttı. Denktaş, evinde yaşadığı süreci huzurevinde de aynı şekilde devam ettirdiğini belirterek, "Geldiğimden beri aşure geleneğini sürdürüyorum ve ben bundan çok mutluyum. Zaten genelde yemek yapmayı çok seven bir insanım. Yaptığımı ikram etmeyi çok seven bir insanım. Dolayısıyla da bu gelenek zaten yüzyıllardır var hem manevi hem de gelenek yönü ile. Bunu da bildiğimiz için inançlarımız dolayısıyla da ben bu aşure geleneğini hayatım boyunca hiç aksatmadan yaptım. Burada da hiç aksatmadan devam ettiriyorum. Dolayısıyla arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Ben bunu 'ağız tadı' olarak nitelendiriyorum" dedi.

Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nurdan Yeşilyurt ise idareci olarak huzurevinde bulunan sakinlerin mutluluğunun kendisi için önemli olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle bütün özel günlerde biz kendimiz özellikle bir şeyler yapmaya çalışırız. Ancak kalan sakinlerimiz bu özel günleri hatırlayıp kendileri özel bir şeyler yaptıkları zaman bizim çok daha hoşumuza gidiyor. Necmiye hanım da köprü vazifesi gören birisi. Gerçekten çok birleştirici bir özelliği var. Sadece aşure günü değil bayramlarda, özel günlerde, özellikle hiçbir şeyi atlamaz ve herkesi bir araya getirmeye çalışır. Kendi çok beceriklidir bu konularda. Bu da tabii bir idareci olarak beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.