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Hıdırellez Kutlamaları Samandağ'da Yoğun İlgi Görüyor

Hıdırellez Kutlamaları Samandağ'da Yoğun İlgi Görüyor
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Hıdırellez nedeniyle Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğrayarak, vatandaşlar dualar edip dilek tutarak gelenekleri yaşattılar.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Hıdırellez nedeniyle Hz. Hızır Türbesi, ziyaretçi akınına uğradı.

Her yıl 5 ve 6 Mayıs günlerinde kutlanan Hıdırellez nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinden Samandağ'a gelen vatandaşlar, Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti, dualar okuyup, dilek tuttu. Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşlar daha sonra sahile inip yakılan ateşin üzerinden atladı ve kağıda yazdıkları dileklerini denize attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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