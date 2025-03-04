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Herkül İzmir'de! Tek başına araçları savurup attı

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İzmir'de bir genç, yol kenarına hatalı şekilde park edilen ve trafiği aksatan araçları tek başına kaldırarak yolu açtı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte genç için "Herkül" benzetmesi yapıldı.

Dar bir sokakta yanlış park edilen araçlar nedeniyle yol kapanınca genç, çevredekilerden yardım beklemek yerine kendi gücünü kullanarak araçları kaldırım kenarına taşıdı. İzleyenler büyük şaşkınlık yaşarken,

"HERKÜL İZMİR'DE"

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler için kullanıcılar, "Gerçekten inanılmaz bir güç!", "Keşke herkes bu kadar duyarlı olsa" ve "Herkül İzmir'de!" gibi yorumlar yaptı. Olayın ardından birçok kişi genci merak ederken, kim olduğu soruları gündeme geldi.

Herkül İzmir'de! Tek başına araçları savurup attı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
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Herkül İzmir'de! Tek başına araçları savurup attı
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