Herkes burun kıvırıyor ama resmen lif deposu! Kan şekerini kısa sürede dengeye sokuyor

Kış aylarının en sık tüketilen besinlerinden biri de karnabahar. Bu sebzeyi sevenler kadar sevmeyenler de fazlalıkta. Ancak karnabahar, faydaları ve içerdiği yüksek lifle özellikle şeker hastalarına büyük fayda sağlıyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar da hangi ürünlerin daha çok tüketilmesini merak etmeye başladı. Kış aylarının önde gelen besinleri arasında Domates, salatalık, ıspanak, pazı, semizotu, brokoli, bamya, taze fasulye, kabak, enginar, Brüksel lahanası, soğan, kereviz, lahana, karnabahar, pancar, kırmızı biber, patlıcan, pırasa ve mantar var.

BOL BOL YEŞİLLİK DE ÖNERİLİYOR

Bu besinlerin yanı sıra Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanan rehbere göre vatandaşların bol bol yeşillik tüketmesi de öneriliyor. Kıvırcık, marul, ıceberg, tere, roka, nane, maydanoz vb. salata yeşillikleri bu listenin başında geliyor.

KARNABAHARIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Yukarıda saydıklarımız arasında fanatikleri kadar antifanatiklerinin de fazla olduğu bir ürün var. O ürün karnabahar. Ancak karnabahar içerdiği yüksek lif sayesinde kan şekerini dengede tutuyor, kansere ve enfeksiyonlara karşı ise vücudu savunuyor.

İŞTE KARNABAHARIN MÜTHİŞ FAYDALARI...