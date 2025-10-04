Her izleyen aynı soruyu soruyor: Bu video gerçek mi?

Haberler

Güncelleme:
Sosyal medyada yayılan bir videoda, Doğu Türkistanlı bir vatandaşın Kemal Sunal'a olan benzerliği gündem oldu. Görüntü için "inanılmaz benzerlik" yorumları yapılırken, bazı kullanıcılar ise yapay zekâ ile oluşturulmuş olabileceğini iddia etti.

Sosyal medyada yayılan bir videoda, Doğu Türkistanlı olduğu ifade edilen bir vatandaşın ünlü oyuncu Kemal Sunal'a olan benzerliği gündem oldu. Görüntüyü izleyen birçok kişi "Bu gerçek olabilir mi?" diye sorarken, kimileri benzerliği "inanılmaz" buldu. Bazı kullanıcılar ise söz konusu görüntünün yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceğini öne sürdü.

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıosman kara:

Video gerçek gibi , inanılmaz bir benzerlik.

Haber YorumlarıBERAT HALİD:

Vay arkadaş aynısı yav

Haber YorumlarıMehmet Özbay:

Bu kadar benzerlik ancak gen geçişi ile olur. Bence DNA testi yapılsın...

Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

bu haberler.com oldu tiktok bu nasıl bi haber ? yapayda zeka var bu haberi yapanda yok

Haber YorumlarıObjektif Bakış:

Vido gerçek ise 2 ihtimal var, ya tesadüfi bir benzerlik, yada Türkistan'da olması nedeniyle rahmetlinin yakın akrabası da olabilir

