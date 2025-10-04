Her izleyen aynı soruyu soruyor: Bu video gerçek mi?

Sosyal medyada yayılan bir videoda, Doğu Türkistanlı olduğu ifade edilen bir vatandaşın ünlü oyuncu Kemal Sunal'a olan benzerliği gündem oldu. Görüntüyü izleyen birçok kişi "Bu gerçek olabilir mi?" diye sorarken, kimileri benzerliği "inanılmaz" buldu. Bazı kullanıcılar ise söz konusu görüntünün yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceğini öne sürdü.