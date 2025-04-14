Hem geleneksel hem modern bir belde!

Kent&Başkan Dergisi tarafından gerçekleştirilen ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre ödüle layık görülen belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen Kent & Başkan 2025 Ödül Töreni'nde bir araya geldi.

Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende, yerel yönetimlerin başarılı projeleri ödüllendirildi.

ERKMEN : HEM GELENEKSEL HEM MODERN EGE KASABASI

Törende ödülünü alan Afyonkarahisar'ın Erkmen Beldesi Belediye Başkanı Yücel Şahin, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, memleketinin kültürel zenginliklerine ve yetiştirdiği değerlere dikkat çekti.

"Erkmen; termalin, turizmin merkezi olan; vişnesiyle, kirazıyla ünlü bir beldemizdir. Örf, adet ve geleneklerine bağlı, ancak diğer yandan da modern yaşayan bir beldedir. Afyon'a yön veren yetişmiş insanların %70'i Erkmen'den çıkmıştır. Böyle özel bir yerin belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum."

Başkan Şahin'in açıklamaları, Erkmen'in hem kültürel hem de sosyal açıdan taşıdığı değeri bir kez daha ortaya koydu.