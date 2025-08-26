Hayvanseverlerin Yardımıyla Yunus Yeniden Denizde
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kıyıya vuran yunus, çevredeki vatandaşların yardımıyla denize geri bırakıldı. O anlar izleyenler tarafından alkışlarla karşılandı.
Olay, Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki sahilde meydana geldi. Sahilde vatandaşlar, kıyıya vuran ve çırpınarak yeniden denize dönmeye çalışan yunusu fark edip yardıma koştu. Vatandaşlar, yunusu kucaklayıp denize taşıdı. Denize bırakıldıktan sonra açığa doğru yüzen yunusu izleyenler o anlara alkışlarla eşlik etti. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam