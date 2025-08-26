Hayvanseverlerin Yardımıyla Yunus Yeniden Denizde

HATAY'ın Samandağ ilçesinde sahile vuran yunus, çevredekilerin çabasıyla tekrar denize bırakıldı.

Olay, Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki sahilde meydana geldi. Sahilde vatandaşlar, kıyıya vuran ve çırpınarak yeniden denize dönmeye çalışan yunusu fark edip yardıma koştu. Vatandaşlar, yunusu kucaklayıp denize taşıdı. Denize bırakıldıktan sonra açığa doğru yüzen yunusu izleyenler o anlara alkışlarla eşlik etti. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.