Hayvanseverlerin Yardımıyla Yunus Yeniden Denizde

Hayvanseverlerin Yardımıyla Yunus Yeniden Denizde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kıyıya vuran yunus, çevredeki vatandaşların yardımıyla denize geri bırakıldı. O anlar izleyenler tarafından alkışlarla karşılandı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde sahile vuran yunus, çevredekilerin çabasıyla tekrar denize bırakıldı.

Olay, Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki sahilde meydana geldi. Sahilde vatandaşlar, kıyıya vuran ve çırpınarak yeniden denize dönmeye çalışan yunusu fark edip yardıma koştu. Vatandaşlar, yunusu kucaklayıp denize taşıdı. Denize bırakıldıktan sonra açığa doğru yüzen yunusu izleyenler o anlara alkışlarla eşlik etti. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
İstanbul Valiliği'nden tüm kurumlara talimat! Artık yardım teslim ederken çekim yapılamayacak

Valilikten kesin talimat! Rencide eden görüntülere son
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni belli oldu

Hande-Hakan çiftinin ayrılık nedeni belli oldu! Kriz çıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.