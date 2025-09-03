Hayvansever, Felçli Sokak Köpeğini Sahiplendi ve Tedavi Ettiriyor

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde hayvansever Ömer Ayhan, otomobil çarpması sonucu felç kalan yavru sokak köpeğini tedavi ettirip sahiplendi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 6 ay önce sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, yavru sokak köpeğine çarptı. O sırada yoldan geçen ve köpeğin acı içinde havladığını görenler, yavru köpeği veterinere götürdü. Felç kaldığı belirlenen köpek, hayvansever Ömer Ayhan tarafından sahiplenildi. Hayvansever Ayhan, 'Nazlı' adını verdiği köpeği İstanbul ve Ankara'daki veterinerlere götürerek, gerekli tedavilerin yapılmasını sağladı. Klinik tedavilerin yanı sıra yüzme, manuel terapi, lazer terapi, elektroterapi ve egzersizler uygulanan Nazlı, ayağa kalkmaya başladı.

'İNŞALLAH AYAĞA KALKACAK VE EVİMİZE GİDECEĞİZ'

Hayvanser Ayhan, gönüllü olarak sokak hayvanları ve tedavileriyle ilgilendiğini belirterek, "Nazlı'ya sürücüsü ve plakası bilinmeyen bir kişi çarpıp kaçmış. Bu esnada sokakta Nazlı'yı görenler veteriner kliniğe götürmüşler. Nazlı için 'artık yürüyemez' dediklerinde sosyal medyadan bana ulaştılar. Ankara'ya sürekli kedi ya da köpek getirdiğim bir veteriner vardı. Nazlı ismini verdiğim yavru köpeği de buraya getirdim. Burada 6 aydır tedavi görüyor. Bu kliniğe pek çok sokak hayvanını getirerek tedavi ettirmiştim. Nazlı da onlar gibi yürüyerek, koşarak Kocaeli'ne geri dönecek. İnşallah ayağa kalkacak ve evimize gideceğiz" dedi.

'UFAK ADIMLAR ATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli ise Nazlı'nın fizik tedavisinin devam ettiğini söyledi. Denli, "Nazlı, hareket edemediği için yatak yaraları ve kaslarda çok ciddi bir kayıp vardı. Bundan dolayı da işimiz biraz daha uzun sürüyor maalesef. Çünkü hareket etmediği için ve hep aynı şekilde kaldığı için kaslarda kısalmalar var ve normal eklem hareketlerini yapamıyordu. Fizik tedavi süreci başladı; ama onun dışında bağışıklıkları çok hassas ve düşük olduğu için bağışıklığını güçlendirip aynı zamanda da bir medikal tedavi sürecinden geçti. Ara ara destek tedavilerle devam ediyoruz. Önümüzde hala uzun bir süre bizi bekliyor. Kısa kalan bacağın birini açmayı başardık. O biraz zaman aldı. Şimdi ufak ufak adımlar atmaya çalışıyoruz. Şimdi diğer bacağını da biraz daha destekleyip ondan sonra artık duruş ve adım kısmına geçeceğiz. Ardından Nazlı'yı da mezun edip evine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.