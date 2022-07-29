Ziyaretçileriyle buluşmak için sabırsızlanan ve nadir görülen albino timsah yumurtadan çıktı

Bilim insanları, zor görülen albino timsahının yumurtadan çıktığını ve yaklaşık 15 santimetre boyunda olduğunu açıkladı.

DÜNYADA SADECE 100 TANE ALBİNOLU TİMSAH VAR

Yaban hayatı parkının kurucularından Sam Haught, bu türde bulunan sadece 100 albino timsah olduğu belirtti. Bununla birlikte albinolu timsahın bakımı için özel önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.

GÜNEŞ ÖLÜM SEBEBİ OLABİLİR

Çünkü albino timsahlar, albino olduklarını bilmedikleri için bütün gün güneşin altında oturursa güneşte yanarak kendilerini öldürebiliyor.

AVCILAR TARAFINDAN YUTULUYOR

Albino timsahlar yaban hayatındayken, renkleri çevreye uyumlu olmadığından genellikle kolaylıkla avcılar tarafından yutuluyor. Ayrıca gözleri de bozuk olabiliyor.

ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Öte yandan yeni yavrunun ziyaretçilerle buluşmadan önce birkaç hafta kontrol altında kalacağı bildirildi.

ALBİNO TİMSAHIN HENÜZ BİR İSMİ YOK

Albino timsahın henüz bir ismi olmadığı için türüne de nadir rastlandığı için hayvanın adını belirlemek için yarışma düzenlenecek.