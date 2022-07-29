Ziyaretçileriyle buluşmak için sabırsızlanan ve nadir görülen albino timsah yumurtadan çıktı
ABD'nin Florida eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde nadir görülen bir tür olan albino timsah dünyaya geldi.
Bilim insanları, zor görülen albino timsahının yumurtadan çıktığını ve yaklaşık 15 santimetre boyunda olduğunu açıkladı.
Yaban hayatı parkının kurucularından Sam Haught, bu türde bulunan sadece 100 albino timsah olduğu belirtti. Bununla birlikte albinolu timsahın bakımı için özel önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.
Çünkü albino timsahlar, albino olduklarını bilmedikleri için bütün gün güneşin altında oturursa güneşte yanarak kendilerini öldürebiliyor.
Albino timsahlar yaban hayatındayken, renkleri çevreye uyumlu olmadığından genellikle kolaylıkla avcılar tarafından yutuluyor. Ayrıca gözleri de bozuk olabiliyor.
Öte yandan yeni yavrunun ziyaretçilerle buluşmadan önce birkaç hafta kontrol altında kalacağı bildirildi.
Albino timsahın henüz bir ismi olmadığı için türüne de nadir rastlandığı için hayvanın adını belirlemek için yarışma düzenlenecek.