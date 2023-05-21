Hayrabolu'da Süt Şenliği Düzenlendi
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen Süt Şenliği'ne çocuklar ve aileleri katıldı. Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, amaçlarının çocuklara sütü sevdirmek ve süt içme alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirtti. Şenliğe yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Süt Şenliği düzenlendi.
Belediyesi tarafından Hayrabolu Göleti'nde düzenlenen süt şenliğe, çocuklar ve aileleri katıldı.
Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine, amaçlarının çocuklara sütü sevdirmek ve süt içme alışkanlığını kazandırmak olduğunu belirtti.
Süt Şenliğine yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını belirten İnan, "Hayrabolu Belediyesi olarak süt şenliğini her yıl düzenleyeceğiz."dedi.
Çeşitli oyun ve gösterilerin sunulduğu şenlikte çocuklarla çeşitli ikramlarda bulunuldu.