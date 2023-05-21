Hayrabolu'da Süt Şenliği Düzenlendi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen Süt Şenliği'ne çocuklar ve aileleri katıldı. Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, amaçlarının çocuklara sütü sevdirmek ve süt içme alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirtti. Şenliğe yaklaşık 2 bin kişi katıldı.