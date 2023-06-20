Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kümesten çatıya kaçan kekliği yakalamak için, keklik sahibi ve itfaiye seferber oldu.

Hayatlarını tehlikeye atarak çatıda keklik kovaladılar

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kümesten çatıya kaçan kekliği yakalamak için, keklik sahibi ve itfaiye seferber oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, evde keklik besleme belgesi bulunan Feyzullah Uçar, kekliklerine yem vermek için kümese girdi. Kümesin kapağını açtığı anda kekliklerden bir tanesi kümesten kaçarak çatıya uçtu.

Çatıya çıkan kekliğin aşırı sıcaktan dolayı çatıdaki kiremitlerden ayağının yanacağını düşünerek, aşağı indirmek istedi. Çatıya kendi imkanlarıyla çıkamayan keklik sahibi itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye aracıyla çatıya çıkan keklik sahibi dakikalarca kekliği çatıda kovaladı. Zaman zaman tehlikeli anların yaşandığı kovalamacada Feyzullah Uçar, başarılı olamayınca çatıya itfaiye eri çıktı. İki kişi birden kekliği yakalamak için kekliği kovaladı ama başarılı olamadı. Keklik sonunda çatıdan kendisi uçarak sokağa indi.

Keklik Sahibi Feyzullah Uçar, kekliklere yem vermek isterken kekliğin bir tanesinin çatıya uçtuğunu ve itfaiyenin yardımı ile çatıdan indirdiklerini söyledi.