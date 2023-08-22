Havza'da Karşıyaka Mahallesi Camisi İçin Kermes Düzenlendi

Havza'da Karşıyaka Mahallesi Camisi'nin inşaatına destek vermek amacıyla kermes düzenlendi. Kermes, dört gün sürecek ve Havza Belediyesi ve Havza Müftülüğü tarafından desteklenmektedir. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Havza Müftü Vekili Gül ise ibadethanelerin önemine vurgu yaparak, halkı cami inşaatına yardıma davet etti. Kermes, kurdele kesimiyle açıldı ve katılımcılar alışveriş yaparak gezdi. Açılışa Havza Belediye Başkanı, Müftü Vekili ve diğer davetliler katıldı.

Havza'da Karşıyaka Mahallesi Camisi'nin inşaatına destek vermek için kermes düzenlendi.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığı ile Karşıyaka Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından Havza Belediyesi ve Havza Müftülüğünün desteğiyle Kevser Camisi önünde açılan kermes, dört gün sürecek.

Kermesin açılışına katılan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Kermesin açılmasında emeği geçen ve katkı veren esnafımızdan halkımıza herkese tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim yapmış oldukları ve yapacakları hayırları kabul eylesin." dedi.

Havza Müftü Vekili Gül ise İslam kültüründe ibadethanelerin önemli mekanlar olduğunu vurgulayarak, "Unutmayalım, inancımızda bizde kalanlar değil, verdiklerimiz bizimdir. Bu inanç ve iman ile halkımızı inşası devam camimize yardıma davet ediyorum." diye konuştu.

Kermes yapılan duanın ardından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Müftü Vekili Halit Gül tarafından kesilen kurdele ile açıldı.

Konuşmaların ardından Başkan Özdemir ve Gül ile katılımcılar, kermesi gezerek alışveriş yaptı.

Kermesin açılışına Başkan Özdemir ve Müftü Vekili Gül 'ün yanı sıra Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Eğitim Bir Sen Havza Temsilcisi Halit Gökçe, Yedaş İşletme Şefi Suat Gün, Karşıyaka Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ramazan Bozkurt ile davetliler katıldılar.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik da AA muhabirine, caminin 1960'lı yıllarda yapıldığını dile getirerek, "Camimiz artık mahalle sakinlerimiz için yetersiz hale geldiği için geçen sene yıkılarak yeni bir cami yapılması için inşaat çalışmalarına başlandı. İnşası devam eden camimiz için mahallemizde ikamet eden kadınlarımızın katılımını sağlayarak kermes açtık. İnşallah en kısa sürede cami inşaatımızı tamamlayarak hizmete açılması gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.