Hataylı kadın evinin ilk kirasını Filistin'e bağışladı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Ayşe Durmaz, yıllarca emek verip satın aldığı evin ilk kirasını Filistin'de yaşam mücadelesi veren vatandaşlara bağışladı. Durmaz, 'o çocukların ölümüne benim gözüm dayanmıyor' dedi.

Ev sahibi, ilk kirayı yaşam mücadelesi veren Filistinlilere bağışladı

-71 yaşındaki Ayşe Durmaz, "Ben parayı değil sadece hayrı çok seviyorum"

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Ayşe Durmaz, yıllarca emek verip satın aldığı evin ilk kirasını Filistin'de yaşam mücadelesi veren vatandaşlara bağışladı.

İsrail'in saldırılarına karşı yaşam mücadelesi veren mazlum Filistin halkına bir destek de Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden geldi. İlçede yaşayan 71 yaşındaki Ayşe Durmaz, bir çok ev sahibinin aksine yaptığıyla takdir topladı. Durmaz, yıllarca kıt kanaat emek verip satın aldığı evinin ilk kirasını Filistin halkına bağışladı. Yardım derneği aracılığıyla kirasını bağışlayan kadın, gözü yaşlı bir şekilde 'o çocukların ölümüne benim gözüm dayanmıyor 'dedi.

"Ben parayı değil sadece hayrı çok seviyorum"

İlk kirasının Filistin halkına faydalı olmasını temenni ettiğini belirten Durmaz, "Evimin ilk kirasını Filistin'e bağış ediyorum. Dilerim onlara fayda olur. O çocukların ölümüne benim gözüm dayanmıyor. Ben parayı değil sadece hayrı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.