Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle bazı evler su altında kaldı. Deniz Mahallesi'nde denizin taşması sonucu evleri su basan vatandaşlar zor durumda.

Hatay sular altında kaldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde geceden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı evleri su altında kaldı.

İlçede dün gün boyu devam eden yağmur, gece geç saatlerde etkisini artırdı. Fırtınanın da başlamasıyla Deniz Mahallesinde denizin taşması ile bazı evleri su bastı.

Evi su basan Hüseyin Sönmez, "Dün gece yoğun bir yağmur fırtına bastırdı. Sabaha karşı bu şekilde su bastı her yeri. Kepçe ile çıktık evden. Şuan eve nasıl gireceğimizi bilmiyoruz. Kapıyı açsam her yer su olur" dedi.