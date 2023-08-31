Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde makilik arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Yeniyurt Mahallesi Kabaktepe mevkiinde çıktı. Makilik alanda yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye İstasyonu ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın etrafa sıçramadan kısa sürede söndürüldü. İlerleyen saatlerde soğutma çalışmaları yapıldı.