Hatay'ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece

Türkiye'nin en sıcak yeri Hatay'ın Arsuz ilçesi oldu. İlçede gündüz hissedilen sıcaklık 62,5 derece olarak ölçüldü.

Türkiye haftalardır kavurucu sıcaklıklarla boğuşuyor. Uzman gündüz saatlerinde dışarı çıkmama uyarısı yaparken, ülkenin en sıcak yeri Hatay'ın Arsuz ilçesi oldu.

HATAY ARSUZ'DA SICAKLIK 62,5 DERECE

Arsuz'da saat 13.46 itibarıyla hissedilen sıcaklık 62,5 derece olarak ölçüldü. Termometreler 35,5 dereceyi gösterirken, nemin ise yüzde 90 olduğu belirtildi.

BODRUM'DA ASFALT ERİDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli için yüksek hava sıcaklığı uyarısı yapmıştı. Bodrum'da birkaç gündür sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Bodrum'un bazı bölgelerinde gölgede ölçülen en yüksek sıcaklık, 44 dereceye kadar ulaştı. Sıcak hava nedeniyle ilçenin kırsal mahalleleri Kumköy, Pınarlıbelen ve Etrim'de asfaltın eridiği görüldü. Bazı sürücüler, asfaltın eridiği bölgelerde zor anlar yaşadı. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta 2-3 derece düşmesi bekleniyor.