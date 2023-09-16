Hataylı depremzede esnafa destek olmak amacıyla, Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Hatay Dayanışma Günleri başladı. Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, 17 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek.

Hataylı depremzede esnafa destek olmak amacıyla, "Hatay Dayanışma Günleri" düzenlendi. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen dayanışma günleri, 17 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek.

Altındağ Belediyesi ile deprem bölgesine kardeşliği devam ediyor. 6 Şubat'ta gerçekleşen depremin ardından, bölgeye her konuda destek veren, depremzede vatandaşlara kucak açan Altındağ Belediyesi, şimdi de depremzede esnafın yüzünü güldürüyor. Hataylı esnaflar "Hatay Dayanışma Günleri"nde buluştu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da dayanışma gününe katılan esnaf ve vatandaşlara selam verdi.

"Kardeşliğimiz daim"

Altındağ Belediyesi olarak, deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarla gönül bağını devam ettirdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Balcı, "6 Şubat'tan bugüne, depremzede kardeşlerimizin acısına ortak olduk. Birlikte üzüldük, birlikte sevindik. Bölgedeki çalışmalarımızı sonlandırırken, tüm kardeşlerimizin artık Altındağ'da da bir evi olduğunu söylemiş, kapımızın sonuna kadar açık olduğunu belirtmiştik. Sözümü yine tutuyoruz. Şimdi de depremzede esnaflarımızı Altındağ'da buluşturuyoruz" dedi. Başkan Balcı, "Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşen Hatay Dayanışma Günleri, 17 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek. Hataylı esnaflarımız bölgelerinin en güzel ürünlerini satışa sunacaklar. 'Hatay Dayanışma Günleri'ne tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA