Hatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıfköy Mahallesi'nde düzenlenen Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın katılımıyla gerçekleşti. Kutlamalar, ilahiler ve yöresel yemeklerle renklendi.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıfköy Mahallesi'nde Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı.

Türkiye'nin tek Ermeni köyü olarak bilinen Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıfköy'deki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen Meryem Ana Yortusunda Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayinde Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan da yer aldı. Samandağ, Antakya, İskenderun ve yurt dışından çok sayıda Ermeni vatandaş katıldı. Kutlamalarda ilahiler söylendi ve ayine katılanlar okunan dualara eşlik etti. Bağ bozumunun ardından üzümlerini kilise bahçesine getiren çiftçiler için de yılın bereketli geçmesi adına dua okundu. Kazanlarda pişirilen yöresel yemek hırisi vatandaşlara ikram edildi.

