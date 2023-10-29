Hatay'da kanlı ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Hatay'da kanlı ay tutulması görsel şölen oluşturdu. Hatay'da kanlı ay tutulması yüzde 12 oranında izlenebildi. Kanlı ay tutulmasında dolunay kızıl renge bürünmedi. Hatay'ın Belen ilçesinden Türk Bayrağı ve Atatürk posteri gölgesinde görüntülenen ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Hatay'da kanlı ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu
HATAY - Hatay'da kanlı ay tutulması görsel şölen oluşturdu.
Hatay'da kanlı ay tutulması yüzde 12 oranında izlenebildi. Kanlı ay tutulmasında dolunay kızıl renge bürünmedi. Hatay'ın Belen ilçesinden Türk Bayrağı ve Atatürk posteri gölgesinde görüntülenen ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam