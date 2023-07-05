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Hatay'da Gadiri Hum Bayramı kutlamaları

Hatay'da Gadiri Hum Bayramı kutlamaları

Yaşam Haberleri

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadiri Hum Bayramı kapsamında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Sabahın ilk ışıklarıyla Defne ilçesinde bulunan ve depremlerde hasar almayan Şeyh Yusuf El Hekim Türbesi'ne gelen vatandaşlar, dua edip buhur yaktı. Evlerde ve türbelerde, akşamdan kesilen kurban etlerinin buğdayla karıştırılması ve büyük kazanlarda pişirilmesiyle yapılan bayramın özel yemeği 'hirisi', başta depremzedeler olmak üzere vatandaşlara dağıtıldı. Gadiri Hum Bayramı dolayısıyla kentte tarihi Uzun Çarşı'da ve prefabrik iş yerinde hizmet veren çok sayıda esnaf, dükkanlarını açmayarak kutlamalara katıldı.

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadiri Hum Bayramı kapsamında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla Defne ilçesinde bulunan ve depremlerde hasar almayan Şeyh Yusuf El Hekim Türbesi'ne gelen vatandaşlar, dua edip buhur yaktı.

Evlerde ve türbelerde, akşamdan kesilen kurban etlerinin buğdayla karıştırılması ve büyük kazanlarda pişirilmesiyle yapılan bayramın özel yemeği "hirisi", başta depremzedeler olmak üzere vatandaşlara dağıtıldı.

Gadiri Hum Bayramı dolayısıyla kentte tarihi Uzun Çarşı'da ve prefabrik iş yerinde hizmet veren çok sayıda esnaf, dükkanlarını açmayarak kutlamalara katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Yaşam

Gadiri HUM Bayramı Kahramanmaraş Hz Muhammed Hatay Yaşam Haberler

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