Hatay'da depremden etkilenen ağır hasarlı binalar kontrollü olarak yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, afetin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor. Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde bulunan 5 bina, iş makineleriyle yıkıldı ve enkazlar döküm alanlarına taşındı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kaynak: AA / Yaşam