Hatay'da Deprem Sonrası Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Depremlerde ağır hasar alan başta merkez ilçe Antakya ve Defne olmak üzere Samandağ, Yayladağı, İskenderun, Altınözü ve Kırıkhan ilçelerindeki binalarda yıkım çalışmaları sürüyor. Ekiplerin, çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor. Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.