Hatay'da Deprem Sonrası Ağır Hasarlı Otel ve Binalar Yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı bir otel ve 2 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Depremlerde ağır hasar alan başta merkez ilçe Antakya ve Defne olmak üzere Samandağ, Yayladağı, İskenderun, Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerindeki binalarda yıkım çalışmaları sürüyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında merkez Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde çevresinde güvenlik önlemi aldığı bir otel ile 2 binada kontrollü yıkım gerçekleştirdi. Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.