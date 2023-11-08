Hatay'da deprem felaketinin 275. gününde enkaz altından ceset çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Akevler Mahallesi'nde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması sırasında enkaz altından bir ceset bulundu. Cesedin kimliği DNA çalışmalarıyla belirlenecek.

Hatay'da asrın felaketinin 275. gününde enkaz altından ceset çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da binlerce kişi depremde hayatını kaybetmişti. Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda enkazdan ceset çıktı. Yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek. - HATAY