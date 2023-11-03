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Hatay'da ağır hasarlı kaymakamlık binası kontrollü yıkıldı

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Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasar alan Altınözü Kaymakamlığı binasının kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. İlçede afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürdü. Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki ağır hasarlı kaymakamlık binası iş makineleriyle kontrollü yıkıldı. Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasar alan Altınözü Kaymakamlığı binasının kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

İlçede afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürdü.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki ağır hasarlı kaymakamlık binası iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

Kaynak: AA / Yaşam

Altınözü Kaymakamlığı Kahramanmaraş Altınözü Hatay Yaşam Haberler

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