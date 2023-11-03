Hatay'da ağır hasarlı kaymakamlık binası kontrollü yıkıldı
Yaşam Haberleri
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasar alan Altınözü Kaymakamlığı binasının kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. İlçede afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürdü. Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki ağır hasarlı kaymakamlık binası iş makineleriyle kontrollü yıkıldı. Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasar alan Altınözü Kaymakamlığı binasının kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
İlçede afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürdü.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki ağır hasarlı kaymakamlık binası iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.