Hastalığı çalışmasına engel olmadı... Tekerlekli sandalyesiyle ekmeğini kazanıyor

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan ve 4 yaşındayken geçirdiği hastalık yüzünden ayaklarından felç olan Fuat Uğur, mısır satarak ekmek parasını kazanıyor.

4 yaşında geçirdiği yüksek ateşli havale sonucu ayaklarından felç olan ve yürüme engelli olan mısır satıcısı Fuat Uğur, yazın 3 ay boyunca Tatvan sahilinde mısır satıcılığı yaparak ekmek parasını kazanıyor. Yevmiye usulüyle çalışan Uğur'un mücadelesi görenleri duygulandırdı.

Sadece yaz aylarında mısır sattığını ve çocuklarının rızkı için çabaladığını söyleyen Fuat Uğur, "4-5 yaşlarındayken yüksek ateşten dolayı çocuk felci geçirdim. Rahatsızlığım oradan başladı. 34 yaşında 2 çocuk babasıyım. Yazın 3-4 ay gelip burada çocuklarımın rızkı için mısır satıyorum. Tabii ister istemez her işin bir zorluğu vardır. İster istemez zorlanıyorum. Ama mecburiyetten dolayı çalışıyorum. Tabii benim için daha rahat bir iş olmuş olsaydı, sürekli bir işim olsaydı daha iyi olurdu. Dediğim gibi sadece yazın 3-4 ay burada çalışabiliyorum. Geri kalan zamanda zaten buranın kışı belli olduğu için kardan dolayı dışarıya çıkamıyoruz. Burada yevmiye usulü çalışıyorum" dedi.