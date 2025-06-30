Hasan Türkyılmaz: Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı

Hasan Türkyılmaz: Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı
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Hasan Türkyılmaz: Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı
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Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Türkyılmaz, yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu vurgularken, cezaların yetersizliğine dikkat çekti: "İzin verilmeyen alanda ateş yakanlara 10 yıl, kasti yakanlara ise müebbet hapis verilmelidir."

Haberler.com yayınında konuşan Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, orman yangınlarının %90'ının insan eliyle çıktığını belirtti. Hava filosu fazlası olduğunu, asıl sorunun eğitimli insan kaynağı eksikliği olduğunu ifade eden Türkyılmaz, orman suçlarına yönelik cezaların yetersiz kaldığını vurguladı.

Türkiye son 1 haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir, Bilecik ve Hatay'da yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yurdun farklı bölgelerinde başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri başta olmak üzere, Manisa ve Antalya'da da yangınlara müdahaleler sürüyor.

"ORMAN YANGINLARININ YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI"

Genel Başkan Hasan Türkyılmaz, orman yangınlarının neredeyse tamamının insan kaynaklı olduğunu belirtti. "Yangınların sebebi toplumsal bilinçsizlik. Şu anda terör veya sabotaj kaynaklı bir açıklama yapılmadı" diyen Türkyılmaz, eğitim ve farkındalığın yangınla mücadelede temel olduğunu söyledi.

"HAVA FİLOSU FAZLA, PERSONEL EKSİĞİ CİDDİ"

Yangın söndürme araçlarının yanlış değerlendirildiğine dikkat çeken Türkyılmaz, "Hava filosu yangın söndürme aracı değil, ilk müdahale aracıdır. Araç fazlamız var ama insan kaynağında eksiğiz" dedi. Türkiye'nin yangın ihbarlarına ortalama 12 dakikada müdahale edebildiğini belirtti.

"CEZALAR FORMALİTE, MÜEBBET HAPİS VERİLMELİ"

Yangınlara sebep olanlara yönelik cezaların yetersiz kaldığını belirten Türkyılmaz, "İzin verilmeyen alanda ateş yakanlara en az 10 yıl, kasten orman yakanlara ise müebbet hapis verilmeli" dedi. Kırsal alan yangınlarının da orman yangınları kadar önemsenmesi gerektiğini vurguladı.

Haberler.com / Melis Yaşar - Yaşam
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