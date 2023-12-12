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Hapşırığını tutmaya çalışan adamın boğazı patladı

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Hapşırma esnasında basınç artışını içeride tutan bir kişi, ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştı. Bu kişi, boynunun her iki tarafında şişlik ve hareket etmekte zorluk yaşayarak hastanenin acil servisine başvurdu. Yapılan röntgen sonucunda, havanın derinin altındaki en derin dokulara hapsolması sonucu cerrahi amfizem geliştiği görüldü. Yırtığın boynunun üçüncü ve dördüncü kemikleri arasında olduğu ve göğsündeki akciğerler arasındaki boşlukta hava biriktiği tespit edildi.

Hapşırma sonucu oluşan cerrahi amfizem, hastanın boynunda şişlik ve hareket kısıtlılığına neden oldu. Röntgen taramaları, yırtığın boynun üst kısmında ve akciğerler arasındaki boşlukta hava birikimine yol açtığını gösterdi. Tedavi edilmeyen hasta ağır kesici tedavisi alarak taburcu edildi.

Hapşırma, hava yollarındaki basıncın artmasına neden olur, ancak bunları içeride tutmak bu artışın yaklaşık 20 kat daha fazla olmasına neden olabilir.

Hastanenin acil servisine geldiğinde boynunun her iki tarafı da şişmişti ve boynunu hareket ettirmekte zorlanıyordu.

Röntgende, havanın derinin altındaki en derin dokulara hapsolması sonucu oluşan cerrahi amfizem geliştiğini ortaya çıkardı.

Röntgen taramaları, yırtığın boynunun üçüncü ve dördüncü kemikleri arasında olduğunu ve göğsündeki akciğerler arasındaki boşlukta hava biriktiğini gösterdi.

Ameliyat edilmeyen hasta, hastanede iki tedavi altında tutulduktan ağır kesici verilerek taburcu edildi.

Hapşırığını tutmaya çalışan adamın boğazı patladı

Hapşırığını tutmaya çalışan adamın boğazı patladı

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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