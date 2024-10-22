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Hapishanenin karşısında pantolonunu indirerek mahkumlara tangasını gösterdi

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Almanya'nın başkenti Berlin'de hapishanenin karşısına geçip penceredeki mahkumlara doğru arkasını dönen genç kadın, pantolonunu indirip tangasını gösterdi. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede viral oldu.

Almanya'da bir hapishanenin karşısında çekilen görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde mahkumların camda olduğunu gören bir kadının pantolonunu indirerek tangasını mahkumlara gösterdiği görülüyor.

Hapishanenin karşısında pantolonunu indirerek mahkumlara tangasını gösterdi
Haberler.com / Barış Polat - Yaşam

Almanya Berlin Yaşam Dünya

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Yorumlar (10)

FONCUSAVAR:

laiklik işte modern avrupa.

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hasan durmuş:

helal olsun fedakarlık budur

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Kucucek Dogalgaz:

işte feraset, işte Fazilet, işte adam gibi adam.

26
6
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Fatih Sultan:

Çok ayıp hareketler bunlar.

19
8
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DODOK DODOK:

Nasi yani; mahkümlar kocaman kadını görmedi de sadece tangayı mı gördüler...

14
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ARSLANOĞLU Hakan:

Ne güzel cezaevi pencereden yol ve insanlar görünüyor. Türkiye cezaevlerinden havalandırmadan sadece kare mavi gökyüzü görünüyor.

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BARBAROS:

İhtiyaç sahiplerini düşünen fedakar kadın....

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R S:

Modern, çağdaş kelimelerinden totoşu herkese göstermek olduğunu mu anlıyorsun? Bizim çiflikte birsürü medeni var sana göre.

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Sedat Taha Furkan:

Almanya bizi gıskanıyor.Reis bir el at şu işe

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