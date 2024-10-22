Hapishanenin karşısında pantolonunu indirerek mahkumlara tangasını gösterdi
Almanya'nın başkenti Berlin'de hapishanenin karşısına geçip penceredeki mahkumlara doğru arkasını dönen genç kadın, pantolonunu indirip tangasını gösterdi. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede viral oldu.
Almanya'da bir hapishanenin karşısında çekilen görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde mahkumların camda olduğunu gören bir kadının pantolonunu indirerek tangasını mahkumlara gösterdiği görülüyor.
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