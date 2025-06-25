Halka Küçük Cılıbıt Kuşu Ve Yavruları Samandağ'da Görüntülendi

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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda, halkalı küçük cılıbıt kuşu ve 4 yavrusu görüntülendi. İnce yapısı ve zarif görünümüyle dikkat çeken kuş, göçmen kuşlar arasında yer alıyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda mola verip yumurtlayan halkalı küçük cılıbıt kuşu ile 4 yavrusu görüntülendi.

İnce yapısı, zarif görünümü ve sarı göz halkasıyla dikkat çeken halkalı küçük cılıbıt kuşu, 4 yavrusuyla Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde görüntülendi. 315 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı'nda mola verip yumurtladığı değerlendirilen ve göçmen kuşlarından olan halkalı küçük cılıbıt ile yavruları, su kenarında gün boyu beslendi. Beyaz boyun halkası ve siyah göğüs kuşağı ile ilgi çeken kuşlar, yaz aylarında Türkiye'nin göç yollarındaki göletlerde zaman zaman kuş gözlemcilerinin objektifine yansıyor.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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