Haliliye Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bayrak Dağıttı

Haliliye Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşa bayrak dağıttı. Belediye ekipleri, ilçenin işlek caddelerinde vatandaşlara ve esnafa bayrak hediye etti. Vatandaşlar, belediye görevlilerine teşekkür etti.