Haliliye Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bayrak Dağıttı
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Haliliye Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşa bayrak dağıttı. Belediye ekipleri, ilçenin işlek caddelerinde vatandaşlara ve esnafa bayrak hediye etti. Vatandaşlar, belediye görevlilerine teşekkür etti.
Haliliye Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşa bayrak dağıttı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı dağıttı.
Belediye ekipleri, ilçenin işlek caddelerinde vatandaşlara ve esnafa bayrak hediye etti.
Vatandaşlar, belediye görevlilerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Yaşam