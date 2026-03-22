Bolu'da Halı Saha Maçında Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

BOLU'da, gece oynanan halı saha maçında kalp krizi geçiren Ahmet Bilal Güler (39), hayatını kaybetti. Güler'in kalp krizi geçirdiği anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında şehir merkezinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Gece yarısı başlayan halı saha maçının son dakikalarında Ahmet Bilal Güler, rahatsızlandı. Maçtaki arkadaşlarının ihbarı üzerine halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Güler, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Güler'in kalp krizi geçirdiği anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı