Hakkari- Van yolunda trafik kazası: 3 yaralı

HAKKARİ - Hakkari- Van karayolunda 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Hakkari- Van karayolu üzerinde bulunan Yeniköprü mevkii Musahan köyü yakınlarında meydana geldi. Hakkari'den Van istikametine seyreden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, karşı istikametten gelen 48 SS 677 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında her 2 aracın sürücüsü ile birlikte 3 kişi yaralanırken araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kısa süreli trafiğe kapatılan araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.