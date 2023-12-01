Hakkari Durankaya'da Yeni Cami Hizmete Açıldı

Durankaya beldesinde yapılan ve 600 kişinin aynı anda ibadet edebileceği 3 katlı cami ve taziye evinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan yetkililer, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak hizmetlerin artacağını belirtti.

Hakkari'nin Durankaya beldesinde yapımı tamamlanan cami hizmete açıldı.

Geçen yıl temeli atılan ve 600 kişinin aynı anda ibadet edebileceği 3 katlı cami ve taziye evinin inşaatı tamamlandı.

Dağsu Mahallesi'nde Gebze Belediyesinin katkılarıyla yapılan caminin açılış töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Çelik, "İnşallah bu eserlerin sayıları artacak. Durankaya'da güzel hizmetler var. Belediye başkanımız bunların bir parçası ve önderi olmuş. İnşallah güzel hizmetleri olacak. Sizlerin de desteği ile inşallah huzurun, refahın gelişmenin merkezi olacak. Bütün Durankayalı hemşerilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci de çok anlamlı bir hizmet için bir araya geldiklerini belirterek, katkılarından dolayı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e teşekkür etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise Hakkari'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Durankaya'ya bir cami kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Büyükgöz, "Geçtiğimiz yıl temel atma törenine gelmiştik. Bir yıl gibi kısa bir sürede bu eseri Duranya'ya kazandırdık. 1500 metrekare alana 500 metrekare kapalı olan 3 katlı olan bir eseri bugün mahallemizle buluşturmuş olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun okuduğu duayla caminin açılışı yapıldı.

Açılışa Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Yoldaş, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.