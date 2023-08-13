Hakkari'de Vatandaşlar Sıcaktan Bunalınca Sümbül Dağı'ndaki Yarı Olimpik Havuzu Tercih Ediyor

Hakkari-Van kara yolunun Depin mevkisindeki tatil köyü ve yarı olimpik havuz, sıcak havadan bunalan vatandaşların serinlemek için tercih ettiği bir mekan haline geldi. İşletme sahibi Abdurrahman Er, tesisin yoğun ilgi gördüğünü ve iyi bir hizmet verme çabası içinde olduklarını belirtti. Vatandaşlar da havuzda vakit geçirerek sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalıştıklarını ifade etti.