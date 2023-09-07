Hakkari'de terzilik yapan Mevlüt Özer, yöresel elbiseleriyle dikkat çekiyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün köyünde yaşayan Mevlüt Özer, bir yandan yöresel elbise dikerken bir yandan da dengbejlik yapıyor.

Şemdinli ilçe merkezinden 56 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Aktütün köyünde yaşayan Mevlüt Özer, köyde 46 yıldır yöresel elbise dikiyor. Hem terzilik hem de dengbejlik yapan Özer, diktiği yöresel elbiseleri ise Irak, Şemdinli, Yüksekova ve civar köylere satıyor. 15 kişilik ailesinin geçimini bu şekilde sağlayan Özer, dikim esnasında da seslendirdiği Kürtçe şarkılarla işine daha çok motive olduğunu belirtti.

Terzicilik sayesinde ailesine rahat bir şekilde bakarak geçimini sağladığını ifade eden Özer, bölgedeki düğünlerde özellikle erkeklerin tercih ettiği şelu-şepik, kadınlar için de kiras-fistan diktiğini ve bu elbiselerin çok rağbet gördüğünü belirtti. - HAKKARİ