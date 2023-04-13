Hakkari'de korkunç kaza: 3 ölü, 7 yaralı

Hakkari-Van kara yolunda yolcu otobüsünün TIR ve minibüsle kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Ölenler arasında öğretmen Azad Keser ve annesi de bulunuyor.

Van kara yolunda yolcu otobüsünün, TIR ve minibüsle kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen Şehrinaz ve oğlu Azad Keser Şemdinli'nin Altınsu köyünde, Hasan Apak ise Yüksekova'da toprağa verildi. Öğretmen olan Azad Keser'in, 15 gün önce sosyal medya hesabında, 'Ölüm var ve sen her yerden dönülür sanıyorsun' paylaşımı yaptığı görüldü.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Hakkari- Van kara yolunun 50'nci kilometresindeki Sarıtaş köyü yakınlarında meydana geldi. Yüksekova yönünden Van'a giden Vangölü Turizm'e ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen TIR ve minibüsle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, minibüsteki Şehrinaz ile oğlu Azad Keser ve Hasan Apak'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, kazada yaralanan 7 kişinin Başkale, Yüksekova ve Hakkari Devlet hastanelerindeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.