Hakkari'de Karla Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit başkanlığında 'Karla Mücadele' toplantısı düzenlendi.

Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit'in başkanlığında yapılan 'Karla Mücadele' toplantısında merkez, köyler ve mezralarda alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Bölgede karla mücadele çalışmaları yürütecek olan İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiyesi Şefliği ve Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; şehir merkezi, köyler ve mezralarda yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kaymakam Çimşit, toplantı çerçevesinde karla mücadele konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri gözden geçirdiklerini belirterek, kışa hazır olduklarını söyledi. - HAKKARİ