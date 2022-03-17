Güvercini tek hamlede mideye indirmek için yaklaşan kedinin hareketi boğazları düğümledi - Haberler

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Güvercini tek hamlede mideye indirmek için yaklaşan kedinin hareketi boğazları düğümledi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Sosyal medyada paylaşılan bir video, günün en çok izleneni oldu. Söz konusu videoda, avlamak yaklaştığı güvercinin kör olduğunu fark eden kedinin güvercini yemekten vazgeçtiği görülüyor.

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar yayılmaya devam ediyor. Son olarak çok sayıda izlenme ve yorum alan bir video ise herkesin boğazını düğümledi.

AVLAMAK İÇİN YAKLAŞTI

Söz konusu videoda, gözüne kestirdiği güvercini avlamak için adım adım avına yaklaşan bir kedi yer alıyor. Kedi, güvercini etkisiz hale getirebileceği sırada yaptığı hareketle herkesi şaşırtıyor.

GÖRMEDİĞİNİ FARK EDİNCE GERİ ÇEKİLDİ

Avlamak istediği güvercinin kör olduğunu fark eden kedinin, yavaşça geri çekildiği ve avını serbest bıraktığı görülüyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Yaşam, Haberler

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