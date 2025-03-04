Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi

Kurtlar Vadisi müziğiyle eylem yapıp mega kentte hayatı felç ettiler
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim

Çok konuşulacak iddia: Valizlerini topla Selahattin kardeşim

Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteri ile adından söz ettiren Gürkan Uygun, "Kurtlar Vadisi tekrar çekilir mi?" sorusuna "Büyük bütçeler ve emek lazım. Tekrarına gerek olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Bir döneme damga vuran yapımların başında gelen Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun, Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Nuriddin Amankul ile bir araya geldi.

Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler

"KURTLAR VADİSİ TEKRAR ÇEKİLİR Mİ?"

İkilinin buluşmasında Türkiye ve Kazakistan arasındaki sanatsal projelerin geliştirilmesi üzerine fikir alışverişi yapıldı. Görüşme sırasında Başkonsolos Nuriddin Amankul, Gürkan Uygun'a "Kurtlar Vadisi tekrar çekilir mi?" sorusunu da yöneltti.

Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler

"TEKRARINA GEREK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Usta oyuncu bu soruya "Büyük bütçeler ve emek lazım. Şimdiden sonra yapılacağını düşünmüyorum. Zaten o dönemin ayrı bir büyüsü vardı, yapılmamışı yapmış, değişik bir senaryoyla çıkmıştık izleyici karşısına. O da karşılık buldu. Tekrarına gerek olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
img

Yılın aşk bombası patladı
img

Çok konuşulacak iddia: Valizlerini topla Selahattin kardeşim
img

Dünya diken üstünde! Son hamle resmen bardağı taşırdı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPOLAT :

Kurtlar vadisi sizi adam etti, kim tanırdı seni gürkan

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

çekilmesin zaten kötü örnek oldu gençlere

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! 'Seni saklayacağım baba'

Edip Akbayram'a veda! Gözyaşları sel oldu
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

Yılın aşk bombası patladı
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarında büyük gerileme yaşandı

Aracını satmak isteyene kötü haber
Dünyaca ünlü aktör Richard Gere: ABD'nin başında zorba ve haydut bir başkan var

Ödül töreninde sarf ettiği cümle Trump'ı sinirden kudurtacak
Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'yi aradı! İnci Taneleri detayı bomba

Yılmaz Erdoğan, Bahçeli'yi aradı! İnci Taneleri detayı bomba

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.